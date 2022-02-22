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Досуг / Погода

Циклон «Антония» накроет северные районы Псковской области

22 февраля 2022 года, 14:28

Псковскую область накроет атлантический циклон «Антония», в основном он пройдет по северу региона. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Циклон «Антония» накроет северные районы Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

По ее словам, если траектория циклона будет соответствовать прогнозам, то Псковская область расположится на его юге.

«Ничего сверхсущественного в связи с его прохождением не будет», – подчеркнула Тала Нещадимова и добавила, что в ближайшие трое суток погода в регионе будет спокойной. Возможен снег, мокрый снег, дождь со снегом или просто дождь. В дневное время температуры будут в основном положительные, в ночное – отрицательные.

25 февраля жители региона смогут ощутить влияние циклона жители, в этот день, по прогнозу синоптиков, выпадут небольшие осадки и усилится южный ветер.

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