Псковская спортсменка завоевала золотую медаль на Чемпионате и Первенстве ЦФО и СЗФО по тайскому боксу

На Чемпионате и Первенстве ЦФО и СЗФО по тайскому боксу псковская спортсменка Анастасия Салтанова завоевала золотую медаль. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Чемпионат и Первенство ЦФО и СЗФО по тайскому боксу проходили в Московской области с 14 по 20 февраля.

«Серебро» в соревнованиях завоевали Алексей Голубев, Виктория Табанакова и Алина Васенкова. Бронзовые медали получили Даниил Кирпичёнок, Валерий Алексеев, Виктория Селиверствова, Владислав Прошенков, Алиса Григорьева и Макар Кузнецов.

Спортсменов из Псковской области тренируют Денис Коваль (г. Новоржев) и Алексей Близнёв (г. Великие Луки).