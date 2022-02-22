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Спорт / Соревнования

Псковская спортсменка завоевала золотую медаль на Чемпионате и Первенстве ЦФО и СЗФО по тайскому боксу

22 февраля 2022 года, 13:45

На Чемпионате и Первенстве ЦФО и СЗФО по тайскому боксу псковская спортсменка Анастасия Салтанова завоевала золотую медаль. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Псковская спортсменка завоевала золотую медаль на Чемпионате и Первенстве ЦФО и СЗФО по тайскому боксу

Фото из телеграм-канала Псковской области

Чемпионат и Первенство ЦФО и СЗФО по тайскому боксу проходили в Московской области с 14 по 20 февраля.

«Серебро» в соревнованиях завоевали Алексей Голубев, Виктория Табанакова и Алина Васенкова. Бронзовые медали получили Даниил Кирпичёнок, Валерий Алексеев, Виктория Селиверствова, Владислав Прошенков, Алиса Григорьева и Макар Кузнецов.

Спортсменов из Псковской области тренируют Денис Коваль (г. Новоржев) и Алексей Близнёв (г. Великие Луки).

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