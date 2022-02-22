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Транспорт / Инфраструктура

Более 350 тысяч пассажиров воспользовались «Ласточкой» между Псковом и Петрозаводском за три года

22 февраля 2022 года, 11:30

За прошедшие три года железнодорожным маршрутом «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском воспользовались более 350 тысяч пассажиров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Более 350 тысяч пассажиров воспользовались «Ласточкой» между Псковом и Петрозаводском за три года

Фото Андрея Степанова

Новое для Псковской области железнодорожное направление открыли 21 февраля 2019 года в результате переговоров губернатора региона Михаила Ведерникова, глав соседних субъектов и руководства компании ОАО «РЖД».

В 2021 году, несмотря на эпидобстановку, в регионе зафиксировали рекордное число пассажиров, воспользовавшихся данным железнодорожным маршрутом. За прошедший год скоростным поездом «Ласточка», которая связала соседние регионы, воспользовались свыше 133 тыс. человек. Данное направление пользуется особой популярностью у туристов.

Как отметили в пресс-службе, скоростные поезда «Ласточка» оснащены всем необходимым для комфортного путешествия. Пассажирам предлагают два класса обслуживания: экономический и комфорт. Особые условия в поездах созданы и для маломобильных граждан.

С железнодорожного вокзала Пскова «Ласточка» отправляется в 13.06. На станцию Петрозаводска поезд прибывает в 00.24. По маршруту «Псков – Петрозаводск» делают 14 остановок, в том числе в Дно и в Порхове. Наиболее крупную остановку поезд делает в Великом Новгороде. Со станции Петрозаводск «Ласточка» отправляется в 10.36, в Псков прибывает в 21.51.

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