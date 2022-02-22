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Досуг / Погода

До 5 градусов тепла и мокрый снег ожидаются в Псковской области 22 февраля

22 февраля 2022 года, 09:28

22 февраля на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+5 градусов и в ночное – от -1 до -6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До 5 градусов тепла и мокрый снег ожидаются в Псковской области 22 февраля

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 22 февраля по Псковской области прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами – умеренные. Ночью по территории региона также пройдут небольшие осадки. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове также ожидаются небольшие осадки. Дневная температура составит от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 3...5 градусов мороза.

В Великих Луках пройдет мокрый снег. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +1...+3 градуса. Ночью похолодает до -2...-4 градусов.

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