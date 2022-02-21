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Спорт / Соревнования

Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве Европы

21 февраля 2022 года, 19:34

Псковские лучницы получили призовые места в Чемпионате Европы и Первенстве Европы для спортсменов до 21 года по стрельбе из лука в помещении, которые прошли в Словении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве Европы

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Заслуженный мастер спорта России Александра Савенкова и мастер спорта России Ника Снеткова выступали в блочном луке. 

На Чемпионате Европы в командных соревнованиях Александра Савенкова заняла первое место, в личном зачете – третье.

В Первенстве Европы U-21 Ника Снеткова в командных соревнованиях получила «серебро».

Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве Европы

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Спортсменки являются воспитанницами спортивной школы «Олимп», а также входят в сборную команды России по стрельбе из лука. Их тренировками занимается заслуженный тренер России Виталий Андреев.

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