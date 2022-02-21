Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве Европы

Псковские лучницы получили призовые места в Чемпионате Европы и Первенстве Европы для спортсменов до 21 года по стрельбе из лука в помещении, которые прошли в Словении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Псковские лучницы получили призовые места в Чемпионате Европы и Первенстве Европы для спортсменов до 21 года по стрельбе из лука в помещении, которые прошли в Словении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Заслуженный мастер спорта России Александра Савенкова и мастер спорта России Ника Снеткова выступали в блочном луке.
На Чемпионате Европы в командных соревнованиях Александра Савенкова заняла первое место, в личном зачете – третье.
В Первенстве Европы U-21 Ника Снеткова в командных соревнованиях получила «серебро».
Спортсменки являются воспитанницами спортивной школы «Олимп», а также входят в сборную команды России по стрельбе из лука. Их тренировками занимается заслуженный тренер России Виталий Андреев.