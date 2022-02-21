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Досуг / Погода

Мокрый снег с дождем прогнозируются в Псковской области 22 февраля

21 февраля 2022 года, 18:28

 22 февраля на территории Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от 0 до +5 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России. 

Мокрый снег с дождем прогнозируются в Псковской области 22 февраля

Фото: Андрей Степанов

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 февраля по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня по территории региона пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, местами – умеренные. На дорогах возможно образование гололедицы. 

Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. 

Атмосферное давление ниже нормы.

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