На разработку проекта по капремонту дороги в деревню Самолва Гдовского района направят 90 млн рублей

90 млн рублей направят в текущем году на разработку проектно-сметной документации по капремонту дороги в деревню Самолва Гдовского района. Об этом в эфире ГТРК «Псков» 21 февраля сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, передаёт корреспондент «Псковской правды».
Он отметил, что разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорожного объекта планируют завершить в 2023 году. Сами же работы начнутся в 2024 году. Станислав Стармолотов подчеркнул, что в эксплуатацию дорога будет введена в 2025-2026 году.
И. о. председателя профильного комитета также рассказал, что в настоящее время ведутся восстановительные работы на трассе, ведущей к деревне Самолва. В нормативное состояние приведут участок дороги с 0 по 11 километр. Другой подрядчик параллельно занимается очищением полос отводов вдоль трассы от растительности.
Кроме того, по словам Станислава Стармолотова, на данный момент ведется проектирование ремонта мостов через реки Желча и Ремда.
11 сентябре 2021 года на берегу Чудского озера в деревне Самолва был открыт мемориальный комплекс Князь Александр Невский с дружиной». Монумент установили к 800-летию со дня рождения князя. На торжественном открытии комплекса присутствовали президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, а также помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковской и Порховский Тихон (Шевкунов).