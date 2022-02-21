До +3 градусов и мокрый снег прогнозируются в Псковской области 21 февраля

21 февраля по территории Псковской области пройдут осадки в виде мокрого снега, вечером местами с дождем. В отдельных муниципалитетах в этот день ожидается метель, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Согласно прогнозам синоптиков, 21 февраля в области на дорогах местами возможна гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Суточная температура воздуха составит 0…+3 градуса.

В Пскове также прогнозируются осадки в виде мокрого снега. В течение дня температура воздуха будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов.

В Великих Луках ожидается мокрый снег, в вечернее время с дождем. Суточная температура составит +1…+3 градуса.