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Транспорт / Инфраструктура

Две камеры фотовидеофиксации установили в Пскове

21 февраля 2022 года, 08:32

В Пскове установили две новых камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается в сообществе «Псков за рулем» в социальной сети «ВКонтакте».

Две камеры фотовидеофиксации установили в Пскове

Фото из сообщества «Псков за рулем»

Обе камеры для фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Пскова установили на улице Ижорского батальона. Первую разместили напротив дома №1 по улице Алехина. Вторую камеру повесили между улицами Поземского и Чудской.

Две камеры фотовидеофиксации установили в Пскове

Фото из сообщества «Псков за рулем»

«Внимание, участок с ограничением скорости 40 км в час», – сообщили в группе «Псков за рулём».

Кроме того, в комментариях сообщества поделились, что новая камера фотовидеофиксации нарушений ПДД также появилась перед развилкой автомобильной дороги «Снятная Гора – Хотицы». На данном участке также действует ограничение скорости 40 км в час.

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