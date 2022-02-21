Две камеры фотовидеофиксации установили в Пскове

В Пскове установили две новых камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается в сообществе «Псков за рулем» в социальной сети «ВКонтакте».



Обе камеры для фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Пскова установили на улице Ижорского батальона. Первую разместили напротив дома №1 по улице Алехина. Вторую камеру повесили между улицами Поземского и Чудской.