Чемпионат Псковской области среди лыжников-гонщиков прошел в Островском районе

В Островском районе прошел чемпионат Псковской области среди лыжников-гонщиков на длинные дистанции. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Соревнования прошли на лыжных трассах спортивно-оздоровительного центра «Юность». Дистанция для лыжников-гонщиков на Островской базе была уменьшена с 30 километров до 20. Подобные изменения вводились и на Олимпийских Играх-2022, где королевскую 50-километровку сократили до 30 километров.

В чемпионате приняли участие сильнейшие спортсмены их всех районов Псковской области, в которых развит лыжный спорт. Среди них, представители из Пскова и Великих Лук, а также Струг Красных, Невеля, Печор, Острова и других муниципалитетов. Между участвовавшими спортсменами разыграли призовые места.

С результатами соревнований по каждой из дистанций, представленными Федерацией лыжных гонок Псковской области, можно ознакомиться по ссылке.