До +5 градусов прогнозируется в Псковской области 20 февраля

20 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время составит +1…+5 градусов. Ночью похолодает до 1…6 градусов мороза, сообщает Псковский гидрометцентр.

В этот день на территории Псковской области прогнозируется облачная погода. По региону пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове также ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1…3 градусов мороза.