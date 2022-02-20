Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +5 градусов прогнозируется в Псковской области 20 февраля

20 февраля 2022 года, 10:15

20 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время составит +1…+5 градусов. Ночью похолодает до 1…6 градусов мороза, сообщает Псковский гидрометцентр.

До +5 градусов прогнозируется в Псковской области 20 февраля

Фото Дарьи Хватковой

В этот день на территории Псковской области прогнозируется облачная погода. По региону пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове также ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1…3 градусов мороза.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Весенне-летний турсезон в Псковской области обсудят в утреннем эфире «Псковского телеграма online» 21 февраля
Чемпионат Псковской области среди лыжников-гонщиков прошел в Островском районе
Почти тысяча жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
Три волка добыли охотники Пыталовского района
Более 1000 человек заболели коронавирусом в Псковской области за 18 февраля
11,6 млн рублей получит Псковская область на поддержку НКО
19 февраля участок Рижского проспекта в Пскове закрыт для машин до 16:00
До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 февраля
На 15,7% сократилось количество безработных в Псковской области с начала 2022 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг