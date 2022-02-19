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Досуг / Погода

До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 февраля

19 февраля 2022 года, 11:11

19 февраля в Псковской области днем воздух прогреется до 0…+4 градусов, ночью столбики термометров покажут от 0 до -3 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 февраля

Фото: Дарья Хваткова

Днем преимущественно будет идти дождь, а ночью – небольшой мокрый снег. Гололедица на дорогах продолжает сохраняться. Ветер южных направлений будет дуть с умеренной силой.

В Пскове днем выпадет мокрый снег с дождем, ночью – преимущественно снег. Температура днем будет от +2 до +4 градусов, ночью – от 0 до -2 градусов.

В Великих Луках днем будет идти мокрый снег и дождь, ночью – преимущественно небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов, ночью температура опустится до 0…-1 градуса.

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