До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 февраля

19 февраля на территории Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от -1 до +4 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 февраля по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня по территории региона пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночное время – небольшие. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.