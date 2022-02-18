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Досуг / Погода

До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 февраля

18 февраля 2022 года, 19:02

19 февраля на территории Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от -1 до +4 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 февраля по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня по территории региона пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночное время – небольшие. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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