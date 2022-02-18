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Спорт / Соревнования

Алёна Иванова: Наши спортсмены – наша гордость

18 февраля 2022 года, 18:13

«Наши спортсмены – наша гордость» – заявила «Псковской правде» заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Алёна Иванова.

Она отметила, что не смотря ни на что, правда всегда возьмет своё. «Ни что не сможет сломить русский дух и целеустремленность! Считаем медали, более за наших!» – подчеркнула Алена Иванова.

Поводом для очередных антироссийских провокаций со стороны международных спортивных чиновников стали Олимпийские Игры, которые в настоящее время проходят в Пекине. В частности, российские хоккеистки были вынуждены по требованию Канады выступать в медицинских масках.

Еще одним апофеозом стало преследование Международным олимпийским комитетом юной фигуристки Камилы Валиевой. В частности, МОК заявлял о том, церемония награждения российских фигуристов не будет проводиться в случае попадания Камилы в призеры в личных соревнованиях. Кроме того, российской сборной по фигурному катанию по итогам командного турнира так и не вручили победные медали.

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