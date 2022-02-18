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Спорт / Соревнования

«Просто где-то сил не хватило» – Александр Кузьмин о выступлении российской сборной по биатлону на Олимпиаде

18 февраля 2022 года, 18:01

Мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин прокомментировал в эфире «Олимпийского дайджеста» выступление российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине.

По его словам, команда сборной России по биатлону выступила «круто», однако где-то им просто не хватило сил. «Мы наблюдали интереснейшую гонку по биатлону у наших парней. Но они видно эмоционально подразбиты, с некоторыми из них я пообщался и они подтвердили, что гонка далась тяжело», – сообщил Александр Кузьмин.

Он также подчеркнул, что поддерживает Дмитрия Губерниева, который поставил российским биатлонистам «четверку» за гонку. «Везде мы были в шаге от медалей», – резюмировал мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин.

Олимпийские Игры-2022 проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. В медальном зачете сборная России в настоящее время занимает девятое место (5 золотых медалей, 9 серебряных и 13 бронзовых).

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