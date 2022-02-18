19 февраля изменится схема движения автобусов по Рижскому проспекту в Пскове

Схема движения городских автобусов по Рижскому проспекту в Пскове изменится 19 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Маршрут движения городских автобусов в районе Телецентра в этот день изменится в связи с демонтажем рекламных конструкций, который будет проводиться с 10.00 до 16.00. Кроме того, на данный промежуток времени участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского полностью перекроют и для движения автотранспорта.

Объезд в этот день будет осуществляться по улице Печорской. Для городских автобусов будет введена дополнительная остановка перед поворотом на данную улицу. Остановка «Телецентр» на время демонтажа конструкций будет упразднена.

При движении к центру города автомобилисты и городской транспорт будут осуществлять объезд по улице Рокоссовского с выездом на улицу Коммунальную.

В частности, 19 февраля изменения коснутся маршрутов №17 (при движении в сторону улицы Рокоссовского), №22 (в сторону Политехнического колледжа), №115 (при движении в Корлы и обратно), №116 (в сторону древни Тямша и обратно), №124 (при движении в Неёлово и обратно), №126 (в сторону Старого Изборска и обратно), №130 (при движении в деревню Крупп и обратно) и №207 (при движении в сторону Печор и обратно).