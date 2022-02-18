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Транспорт / Инфраструктура

Часть улицы Александра Невского в Пскове закроют с 21 февраля по 14 марта

18 февраля 2022 года, 12:26

С 21 февраля по 14 марта часть улицы Александра Невского от улицы Совхозной до улицы Леона Поземского перекроют для движения всех автомобилей, кроме спецмашин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В качестве объездной дороги предлагается улица Ипподромная. Участок улицы перекрывают из-за работ на второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского

В администрация города извинились за доставленные неудобства, а также попросили учитывать данную ситуацию при планировании поездок. «При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», –подытожили там.

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