До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 февраля

18 февраля в Псковской области температура в течение суток будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
18 февраля в Псковской области температура в течение суток будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью – с мокрым снегом. Гололедица на дорогах сохраняется. Южный ветер будет дуть умеренно.
В Пскове днем воздух прогреется до +2...+4 градусов, ночью температура составит 0…+2 градусов.
В Великих Луках днем столбики термометров покажут +3...+5, ночью – +0...+1 градусов.