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Досуг / Погода

До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 февраля

18 февраля 2022 года, 09:24

18 февраля в Псковской области температура в течение суток будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 февраля

Фото: Дарья Хваткова

Синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью – с мокрым снегом. Гололедица на дорогах сохраняется. Южный ветер будет дуть умеренно.

В Пскове днем воздух прогреется до +2...+4 градусов, ночью температура составит 0…+2 градусов.

В Великих Луках днем столбики термометров покажут +3...+5, ночью – +0...+1 градусов.

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