До 2 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 18 февраля

18 февраля на территории Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от -2 до +3 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 февраля по Псковской области прогнозируется облачная погода. В ночное время на территории региона ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами умеренные. Днем в отдельных муниципалитетах Псковской области пройдет мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 м/сек.

Атмосферное давление ниже нормы.