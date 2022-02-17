Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До 2 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 18 февраля

17 февраля 2022 года, 18:40

18 февраля на территории Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от -2 до +3 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 февраля по Псковской области прогнозируется облачная погода. В ночное время на территории региона ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами умеренные. Днем в отдельных муниципалитетах Псковской области пройдет мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 м/сек.

Атмосферное давление ниже нормы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Юлия Зайцева: Приятно, что девочки-фигуристки взяли золото и серебро
Подготовка к дорожному сезону началась в Пскове и Псковской области
С начала недели в псковский травмпункт с уличными травмами обратились порядка 200 человек
Псковская спортсменка заняла первое место на юниорском Первенстве России по лёгкой атлетике
В Псковской области будут реализованы мероприятия по повышению производительности труда
Почти 45 тысяч пачек контрафактных сигарет обнаружили таможенники на юге Псковской области
Россельхозбанк рассказал о трендах на рынке ИЖС
952 новых случая добавилось в ковидстатистику Псковской области 16 февраля
Трапезную предлагается открыть в звоннице печорского монастыря

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг