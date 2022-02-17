Юлия Зайцева: Приятно, что девочки-фигуристки взяли золото и серебро

«Приятно, что девочки взяли золото и серебро, но ощущение праздника спортивного торжества омрачается четвертым местом Камилы. Она не заслуживает его», – прокомментировала результаты выступления российских фигуристок в произвольной программе на Олимпийских Играх-2022 президент региональной федерации фигурного катания Юлия Зайцева. Своим мнением она поделилась в эфире «Олимпийского дайджеста».

По её словам, Камила Валиева, выступающая на Олимпиаде в команде российской сборной, не смогла выдержать всех переживаний и информационного «гнета». «Не могу представить, что она пережила, когда к ней приставали журналисты, люди, все эти антидопинговые мероприятия, это ужасно», – подчеркнула Юлия Зайцева.

Президент федерации фигурного катания Псковской области сообщила, что когда Камила вышла на откат произвольной программе, то было видно, что девочка сильно нервничает. В частности, она начала спешить и торопиться с первых движений, быстро заходила на прыжки. Её потерянность стала более заметна после выполнения первого тройного акселя.

«Её было просто не узнать сегодня. Но проблема объединяет людей», – отметила Юлия Зайцева и уточнила, что российских фигуристок, в том числе и Камилу Валиеву, поддерживали все дети, «вся России».