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Транспорт / Инфраструктура

Подготовка к дорожному сезону началась в Пскове и Псковской области

17 февраля 2022 года, 17:22

В Псковской области и Пскове началась подготовка в новому дорожному сезону. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Подготовка к дорожному сезону началась в Пскове и Псковской области

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В текущем году в Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать свыше 200 км автомобильных дорог общего пользования. Из них 190 км – регионального значения и более 20 км – улично-дорожной сети местного значения.

На данный момент на территории Псковской области работают три асфальтобетонных завода ГБУ ПО «Псковавтодор» – в Пскове, Опочке и Бежаницах. Свои заводы по производству асфальтобетонной смеси, применяемой в дорожном ремонте, имеют и многие региональные подрядные организации, которые также ведут подготовку к эксплуатации.

В ходе первого этапа на заводах ведутся ремонтные работы и планируются заготовки инертных материалов, которые необходимы для изготовления асфальтобетонной смеси. Ее выпуск начнется сразу, как только наступят благоприятные погодные условия. Одновременно с этим в регионе начнется сезон дорожных работ.

В соответствии с требованиями национального проекта «Безопасные качественные дороги» заводы будут производить асфальтобетон в соответствии с новым ГОСТом. В частности, меняются только пропорции, которые будут подбираться с учетом нагрузки, климатических условий и других показателей. Компоненты при производстве асфальтобетона будут использоваться те же.

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