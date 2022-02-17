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Спорт / Соревнования

Псковская спортсменка заняла первое место на юниорском Первенстве России по лёгкой атлетике

17 февраля 2022 года, 16:14

На юниорском Первенстве России по лёгкой атлетике золотую медаль завоевала псковская спортсменка Наталья Спиридонова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковская спортсменка заняла первое место на юниорском Первенстве России по лёгкой атлетике

Фото пресс-службы администрации Пскова

Первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 17 февраля. В последний день соревнований псковская спортсменка заняла первое место в прыжках в высоту.

Наталья Спиридонова в рамках Первенства России установила личный рекорд прыжка в помещении и рекорд манежа, взяв высоту 1 метр 91 сантиметр. По словам псковской спортсменки, в скором времени она планирует поучаствовать в Чемпионате России по лёгкой атлетике, которое пройдет с 25 по 27 февраля в московском помещении.

Ранее, в августе прошедшего года, Наталья Спиридонова на юниорском чемпионате мира в Кении также завоевала золотую медаль.

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