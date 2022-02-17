Псковская спортсменка заняла первое место на юниорском Первенстве России по лёгкой атлетике

На юниорском Первенстве России по лёгкой атлетике золотую медаль завоевала псковская спортсменка Наталья Спиридонова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 17 февраля. В последний день соревнований псковская спортсменка заняла первое место в прыжках в высоту.

Наталья Спиридонова в рамках Первенства России установила личный рекорд прыжка в помещении и рекорд манежа, взяв высоту 1 метр 91 сантиметр. По словам псковской спортсменки, в скором времени она планирует поучаствовать в Чемпионате России по лёгкой атлетике, которое пройдет с 25 по 27 февраля в московском помещении.

Ранее, в августе прошедшего года, Наталья Спиридонова на юниорском чемпионате мира в Кении также завоевала золотую медаль.