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Досуг / Погода

Два циклона накроют Псковскую область 17-19 февраля

17 февраля 2022 года, 09:48

Два циклона «Ксандра» и «Иления» накроют Псковскую область 17-19 февраля. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальницу Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Два циклона накроют Псковскую область 17-19 февраля

Фото: pixabay

По её словам, 17 февраля из-за циклона «Ксандра» в Псковской области выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозу синоптиков, ветер умеренно усилится, а местами будет сильным.

Тала Нещадимова сообщила, что в ближайшие несколько дней погода в области будет неустойчивой: снежные и дождливые дни будут сменяться на дни без осадков. Температура будет переходить через ноль от слабого плюса до небольшого минуса.

По данным на 3:00 16 февраля, циклон «Иления» придет в регион утром 19 февраля, после чего придёт в Московскую область. Сначала он принесет снег, после снег с дождем, рассказала метеоролог.

«Сначала через всех должен пройти циклон «Ксандра», а только потом «Иления», – подытожила Тала Нещадимова.

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