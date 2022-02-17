Два циклона накроют Псковскую область 17-19 февраля

Два циклона «Ксандра» и «Иления» накроют Псковскую область 17-19 февраля. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальницу Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По её словам, 17 февраля из-за циклона «Ксандра» в Псковской области выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозу синоптиков, ветер умеренно усилится, а местами будет сильным.

Тала Нещадимова сообщила, что в ближайшие несколько дней погода в области будет неустойчивой: снежные и дождливые дни будут сменяться на дни без осадков. Температура будет переходить через ноль от слабого плюса до небольшого минуса.

По данным на 3:00 16 февраля, циклон «Иления» придет в регион утром 19 февраля, после чего придёт в Московскую область. Сначала он принесет снег, после снег с дождем, рассказала метеоролог.

«Сначала через всех должен пройти циклон «Ксандра», а только потом «Иления», – подытожила Тала Нещадимова.