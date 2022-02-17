Дождь с мокрым снегом ожидаются в Псковской области 17 февраля

17 февраля на территории Псковской области ожидаются дожди, в части районов – с мокрым снегом отдельных районах с мокрым снегом. Утром 18 февраля будет в снег. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Гололедица на дорогах сохраняется. Днем южный ветер будет дуть умеренно, местами порывисто, ночью он станет западным, умеренным.

Воздух днем прогреется до 0...+5 градусов, ночью столбики термометров покажут до -2...+1 градуса.

В Пскове днем температура будет от +3 до +5 градусов, ночью – от -1 до +1 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +1...+3 градусов, ночью – похолодает до +0...+1.