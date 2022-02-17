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Досуг / Погода

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Псковской области 17 февраля

17 февраля 2022 года, 09:27

17 февраля на территории Псковской области ожидаются дожди, в части районов – с мокрым снегом отдельных районах с мокрым снегом. Утром 18 февраля будет в снег. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Псковской области 17 февраля

Гололедица на дорогах сохраняется. Днем южный ветер будет дуть умеренно, местами порывисто, ночью он станет западным, умеренным.

Воздух днем прогреется до 0...+5 градусов, ночью столбики термометров покажут до -2...+1 градуса.

В Пскове днем температура будет от +3 до +5 градусов, ночью – от -1 до +1 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +1...+3 градусов, ночью – похолодает до +0...+1.

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