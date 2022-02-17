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Досуг / Погода

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области до 18 февраля

17 февраля 2022 года, 08:30

В Псковской области прогнозируются сильный ветер, дождь и снег. Непогода сохранится до вечера пятницы, 18 февраля. Об этом «‎Россети Северо-Запад» сообщают в своём Телеграм-канале.

Температура воздуха в это время будет держаться в районе нуля градусов, что способствует образованию льда на проводах.

Филиал Псковской области работает в режиме повышенной готовности.

Для быстрого реагирования и восстановления электроснабжения подготовили 110 аварийных бригад и 149 единиц техники.

Также в случае необходимости 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт обеспечат электричеством социально значимые объекты.

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