Александр Кузьмин: Российские биатлонистки боролись, чтобы привезти домой медаль

«Они боролись, чтобы привезти домой медаль. Теперь к нам едут четыре серебряных призёра Олимпийских Игр. Это очень круто!» – прокомментировал серебряную медаль женской сборной России по биатлону мастер спорта по данному виду спорта Александр Кузьмин в эфире «Олимпийского дайджеста».

По его словам, соревнуясь, девушки понимали, что для кого-то Олимпиада-2022 может быть последней, а для кого-то и нет. Но тем не менее они старались, несмотря на большое количество неудачных гонок. Понимали, что, возможно, это «их последний шанс». Александр Кузьмин также отметил, что на соревнованиях 16 февраля российские биатлонистки показали «невероятную скорость на лыжне».

«Знаете, у меня такое ощущение, что наши девчонки как в последний бой отправлялись. И за тренера, и за себя, и за всех тех девчонок, которые не смогли поехать и находятся в России, и вообще за весь женский биатлон», – подчеркнул мастер спорта по биатлону.

Александр Кузьмин также сообщил, что недавно его хороший друг, смазчик сборной России Дмитрий Блинов связался с ним из Пекина и поделился, что в китайской столице российские лыжи считают одними из лучших.

«Они со спуска выигрывают просто десятки метров. Поэтому неудивительно, что наши показывают один из лучших ходов, или бегут намного быстрее, чем бежали на Кубках мира до этого», – прокомментировал мастер спорта по биатлону.

16 февраля на Олимпийских Играх, которые проходят в Пекине с 4 по 20 февраля, российская сборная по биатлону в числе Кристины Резцовой, Ульяны Нигматуллиной, Ирины Казакевич и Светланы Мироновой завоевала «серебро» в женской эстафете.