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Досуг / Погода

До 5 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 17 февраля

16 февраля 2022 года, 19:02

17 февраля на территории Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке 0...+5 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 февраля по Псковской области прогнозируется облачная погода. В течение суток по территории региона пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами умеренные. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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