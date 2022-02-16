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Транспорт / Инфраструктура

Скорость «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург планируют увеличить

16 февраля 2022 года, 15:59

Увеличить скорость движения поезда «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург планируют увеличить. Об этих планах и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в эфире телеканала ОТР 15 февраля.

Скорость «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург планируют увеличить

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, в данный момент рассматривается не только увеличение скорости движения поездов, но количества рейсов «Ласточки» по маршруту «Псков – Санкт-Петербург». Это позволит людям доезжать до места назначения комфортно и быстро.

Станислав Стармолотов также отметил, что в регионе периодически корректируются и прорабатываются пригородные перевозки.

«Хотелось бы к 2024 году приступить к электрификации пути от Ленинградской области до границы с Эстонией. Это поможет в части ускорения движения», – сообщил председатель профильного комитета.

15 февраля в эфире Общественного телевидения России (ОТР) проходит день Псковской области. Россияне смогут узнать и увидеть все самое интересное о регионе и о его достопримечательностях. Расскажут жителям страны и о событиях, которые прославили Псковскую область.

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