Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 16 февраля

16 февраля в Псковской области днем ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

На улице сохраняется гололедица. Южный ветер в дневное время будет умеренным, ночью – сильным. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в регионе в течение суток от 0 до +5 градусов.

В Пскове днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов, ночью от +1 до +3.

В Великих Луках температура в течение суток будет держаться на отметке до +1...+3 градусов.