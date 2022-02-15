Юлия Зайцева: Наши девочки фигуристки большие молодцы

«Наши девочки большие молодцы! Очень постарались!» – прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине президент региональной федерации фигурного катания Юлия Зайцева в эфире «Олимпийского дайджеста».

По ее словам, очень жаль, что не всё у российских фигуристок в короткой программе получилось. Так, по выступлению Камилы Валиевой было видно, что та нагрузка, которая свалилась за неё в последние дни, та нервозная обстановка вокруг, не дали ей выступить полноценно.

«Видно было, что она осторожничала, и ей было не очень комфортно. Наверное, удовольствия она такого не получала, как обычно от ее прокатов всех, – отметила Юлия Зайцева. – Мы вместе с Камилой, за нее очень переживаем. Всегда смотрим на нее, восхищаемся, желаем ей только лучшего, победы». Она также подчеркнула, что несмотря на юный возраст, Камила уже столько испытала и перенесла в своей спортивной карьере. Фигуристка дошла до «спортивного пика», и уже хочется, чтобы она взошла на него.

Юлия Зайцева также отметила выступления Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Так, в короткой программе Анна Щербакова сделала все идеально, художественно и красиво. «У нее был такой прокат, что глаз не оторвать. Она была и дерзкая, и нежная, все вместе», – подчеркнула президент региональной федерации фигурного катания.

Относительно короткой программы Александра Трусовой Юлия Зайцева отметила, что очень жаль, что по итогу фигуристке удалось занять лишь четвертое место. Она также уточнила, что завтра девушек ожидает произвольная программа и что у соперницы из Японии в репертуаре есть только каскады, три-три и все тройные прыжки.

Александра Трусова же, по одной из информаций, планирует прыгать пять четверных прыжков. «Если у нее получится два – ее с тройными прыжками будет не догнать. Если три и больше – сможет подняться еще выше», – уточнила она.

«Поэтому девчонки наши большие молодцы. Конечно, тяжело выступать, наверное, в разминках в последних, когда там собираются самые звезды. Но им не привыкать, они всегда в таких разминках выступают», – резюмировала Юлия Зайцева.

15 февраля на Олимпийских Играх в Пекине, которые проходят с 4 по 20 февраля, российская сборная по фигурному катанию в короткой программе заняла два призовых места. Первое место у Камилы Валиевой, второе – у Анны Щербаковой, четвёртое – у Александры Трусовой.