В Пскове на ходу загорелся автомобиль

Автомобиль марки BMW загорелся на ходу в Пскове. Происшествие произошло 15 февраля на улице Чудской в районе пяти часов вечера, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Как сообщила женщина, которая ехала в момент инцидента за рулем автомобиля, возгорание в иномарке произошло прямо на ходу. Водители других транспортных средств попытались самостоятельно потушить пожар автомобильными огнетушителями, однако этого сделать не получилось.

Возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные. На месте инцидента на данный момент работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.