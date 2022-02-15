До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля

16 февраля на территории Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от 0 до 5 градусов тепла, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 февраля по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня на территории региона пройдет мокрый снег и дождь. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.