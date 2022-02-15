Росгваргия задержала находившегося в розыске мужчину в Великих Луках

Росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в розыске, в Великих Луках. Об этом «Псковской првавде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 февраля сотрудники Росгвардии остановили 33-летнего местного жителя в районе проспекта Ленина, чтобы проверить документы. Внешние признаки мужчины совпадали с приметами разыскиваемого.

В результате выяснилось, что с августа 2021 года великолучанин находится в исполнительном розыске, поскольку имеет задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Мужчину задержали и передали инициатору розыска.