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Происшествия

Росгваргия задержала находившегося в розыске мужчину в Великих Луках

15 февраля 2022 года, 12:20

Росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в розыске, в Великих Луках. Об этом «Псковской првавде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 февраля сотрудники Росгвардии остановили 33-летнего местного жителя в районе проспекта Ленина, чтобы проверить документы. Внешние признаки мужчины совпадали с приметами разыскиваемого.

В результате выяснилось, что с августа 2021 года великолучанин находится в исполнительном розыске, поскольку имеет задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Мужчину задержали и передали инициатору розыска.

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