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Досуг / Погода

До +4 градусов ожидается в Псковской области 15 февраля

15 февраля 2022 года, 09:31

15 февраля в Псковской области днем ожидается температура от 0 до +4 градусов, ночью – от -3 до +2 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +4 градусов ожидается в Псковской области 15 февраля

Фото: Дарья Хваткова

По прогнозам синоптиков, в регионе будет облачно. Днем существенных осадков не ожидается, ночью выпадет небольшой мокрый снег. Южный ветер будет умеренным. На дорогах местами ожидается гололедица.

В Пскове днем столбики термометров покажут до +1...+3 градусов, ночью – до -1...+1 градусов.

В Великих Луках температура воздуха составит днем от +2 до +4 градусов, ночью – от -0 до -2 градусов.

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