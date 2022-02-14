Владлен Небейголова: У нас целый ряд ярких, молодых, талантливейших спортсменов

«У нас не один какой-то лидер, у нас целый ряд ярких, молодых, талантливейших спортсменов, каждый из которых может в любой момент может претендовать на любые награды», – заявил в эфире «Олимпийского дайджеста» председатель региональной федерации лыжных гонок Владлен Небейголова.

По его словам, золотая олимпийская медаль в лыжной эстафете среди мужчин, которую завоевала российская команда, – это «просто фантастика, это навсегда, это на всю жизнь».

Владлен Небейголова в ходе эфира также отметил основное преимущество нашей команды, завоевавшей награду. Так, российская сборная с каждым этапом увеличивала отрыв от своих соперников.

«Мы видели, что Сергей Устюгов больше минуты привез ближайшему преследователю. И тот отрыв, который Алексей Червоткин, вот эти 20-25 секунд, привёз после первого этапа, с каждым этапом только увеличивался. Это говорит о длине скамейки, – отметил Владлен Небейголова. – И эта длина скамейки показала себя в полной мере, когда каждый на своём этапе увеличивал отрыв от преследователя. Для нас это праздник, для всей страны!»

13 февраля сборная России впервые за 42 года завоевала золотую медаль в лыжной эстафете среди мужчин. «Золото» нашей стране принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России в медальном зачёта в настоящее время находится на восьмом месте.