До 5 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 15 февраля

15 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 0 до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 февраля по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков на территории региона в этот день не прогнозируется. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.