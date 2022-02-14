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Досуг / Погода

До 5 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 15 февраля

14 февраля 2022 года, 18:53

15 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 0 до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

До 5 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 15 февраля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 февраля по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков на территории региона в этот день не прогнозируется. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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