Девять спортобъектов построят в Псковской области в этом году

В этом году в Псковской области в рамках программы «Спорт – норма жизни» будут построены девять объектов. Это пять физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и четыре малых спортивных площадки для сдачи нормативов ГТО, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника отдела по спортивной работе регионального комитета по спорту Елену Деркачеву.

Она отметила, что сейчас в Псковской области работают 1 тыс. 454 спортивных объекта, в том числе одна гребная база, два крытых спортобъекта с искусственным льдом, 18 бассейнов, 36 сооружений для стрелковых видов спорта, 185 объектов городской рекреационной инфраструктуры (катки, площадки с тренажерами, велодорожки, игровые площадки), 337 спортивных залов и 627 плоскостных сооружения (стадионы, футбольные поля и площадки),

Программа развития спортивной сферы разработана по поручения президента России Владимира Путина. В этом году в стране будут открыты 145 спортивных объектов.

«Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы Правительства. В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны», - подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.