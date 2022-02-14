До 4 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 14 февраля

14 февраля в Псковской области температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем от 0 до +4 градусов. Об этом сообщает «Псковский гидрометцентр».

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя по северу области. На будет дорогах гололедица.

Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове ночью температура будет от 0 до -2 градусов, днем – от +2 до +4 градусов.