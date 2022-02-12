До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 февраля

12 февраля на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 2…7 градусов мороза, сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, 12 февраля по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня по региону пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове существенных осадков не прогнозируется. Дневная температура составит 1…3 градуса тепла. Ночью похолодает до -4…-6 градусов.