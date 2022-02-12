Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 февраля

12 февраля 2022 года, 09:51

12 февраля на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 2…7 градусов мороза, сообщает Псковский гидрометцентр.

До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 февраля

Фото Андрея Степанова

Согласно прогнозам синоптиков, 12 февраля по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня по региону пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове существенных осадков не прогнозируется. Дневная температура составит 1…3 градуса тепла. Ночью похолодает до -4…-6 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 42 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса
Ведерников: В Псковской области нет активных вспышек заболевания
Школы в Великих Луках вернутся к очному формату обучения с 14 февраля
760 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
Дачу жителя Санкт-Петербурга дважды обокрали в Бежаницком районе
Владлен Небейголова: Мы верим, что в следующих гонках наши себя покажут
Как Моргенштерна зазывали в «Яблоко», обсудили в «Псковском телеграме»
До -7 градусов опустятся столбики термометров в ночь на 12 февраля в Псковской области
В Пскове собираются провести конкурс концепций развития территории у Гремячей башни

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг