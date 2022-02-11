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Спорт / Соревнования

Владлен Небейголова: Мы верим, что в следующих гонках наши себя покажут

11 февраля 2022 года, 19:12

«Мы верим, что в следующих гонках наши себя покажут!» – завил председатель Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова в новом выпуске «Олимпийского дайджеста».

«Вы видели все, какая сложная была гонка и какие мастера, какой накал мы увидели. Я думаю, что первые десять спортсменов из итогового протокола могли претендовать на медали в этой гонке! - заявил спикер и добавил, что мы видим, насколько наши спортсмены показали свое мастерство и как они превосходят в классическом стиле всех остальных. –Мы видим, какая сила у нашей команды, у нашей сборной, что в десятке сильнейших наши трое спортсменов. Жаль, что серебро, хотя серебряная олимпийская медаль это очень почётно!»

11 февраля Александр Большунов выиграл серебряную медаль в лыжной гонке классическим стилем на 15 километров. Представитель Финляндии Ийво Нисканен занял первое место, бронзовая медаль досталась Йоханнесу Клебо. 

Российские спортсмены Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин заняли пятое, девятое и тринадцатое место соответственно.

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