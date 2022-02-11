До -7 градусов опустятся столбики термометров в ночь на 12 февраля в Псковской области

12 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...+3 градусов и в ночное – -7...-2 градуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.





Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица. Днем местами небольшой мокрый снег.





Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.