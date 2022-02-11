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Досуг / Погода

До -7 градусов опустятся столбики термометров в ночь на 12 февраля в Псковской области

11 февраля 2022 года, 18:22

12 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...+3 градусов и в ночное – -7...-2 градуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.


Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица. Днем местами небольшой мокрый снег.


Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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