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Происшествия

Псковича приговорили к 8 годам за совершение 35 наркопреступлений

11 февраля 2022 года, 17:13

Псковича признали виновным в совершении 35 наркопреступлений на территории Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Владислава Игнатова, который обвинялся в совершении 140 наркопреступлений на территории региона.

29 фактов преступлений, предусмотренных ст.ст. 30 ч. 3 – 228.1 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ и 6 преступлений, предусмотренных ст.ст. 30 ч. 3 – 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ нашли подтверждение.

Суд установил, что преступник совершил покушение на незаконный сбыт наркотиков с помощью Интернета группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах посредством «закладок».

Подсудимый полностью признал вину и рассказал, что с апреля по 5 августа 2020 года с целью получения дохода в качестве курьера незаконно сбывал наркотики и психотропные вещества, получая оптовые партии от неизвестных лиц из Интернета.

В его обязанности входило извлечение оптовых партии запрещённых веществ из тайников и помещать их в тайники, разделяя их для розничной продажи.

Суд приговорил Игнатова к наказанию в виде лишения свободы сроком 8 лет 2 месяца с отбыванием в ИК строгого режима со штрафом в размере 30 тыс. рублей и ограничением свободы сроком 7 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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