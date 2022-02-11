Псковская спортсменка завоевала серебряную медаль в Первенстве России по лёгкой атлетике

«Серебро» в Первенстве России по лёгкой атлетике на дистанции две тысячи метров завоевала спортсменка из Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Соревнования по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок (U20) прошли с 8 по 10 февраля в манеже УралГУФК в Челябинске. Второй в беге на две тысячи метров с препятствиями стала спортсменка Елизавета Николаева из Острова. Она преодолела дистанцию за 6:53.14.

«Золото» в соревнованиях взяла Анастасия Красильникова из Чувашской Республики с результатом 6:52.80. «Бронза» у Елизаветы Егоровой из Челябинской области, преодолевшей дистанцию за 6:56.92.