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Спорт

Псковская спортсменка завоевала серебряную медаль в Первенстве России по лёгкой атлетике

11 февраля 2022 года, 13:06

«Серебро» в Первенстве России по лёгкой атлетике на дистанции две тысячи метров завоевала спортсменка из Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Псковская спортсменка завоевала серебряную медаль в Первенстве России по лёгкой атлетике

Фото: Официальный Телеграм-канал Псковской области

Соревнования по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок (U20) прошли с 8 по 10 февраля в манеже УралГУФК в Челябинске. Второй в беге на две тысячи метров с препятствиями стала спортсменка Елизавета Николаева из Острова. Она преодолела дистанцию за 6:53.14.

«Золото» в соревнованиях взяла Анастасия Красильникова из Чувашской Республики с результатом 6:52.80. «Бронза» у Елизаветы Егоровой из Челябинской области, преодолевшей дистанцию за 6:56.92.

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