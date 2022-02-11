Несколько жилых домов и четыре детских сада остались без горячей воды и отопления на Завеличье в Пскове

В Пскове на Завеличье из-за аварии на теплотрассе четыре детских сада и несколько жилых домов остались без отопления и горячей воды. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прорыв трубы теплотрассы диаметром 426 мм произошел в ночь на 11 февраля в районе Аллеи Ветеранов на Завеличье. В настоящее время крупную утечку устраняют свыше 10 специалистов «Псковских тепловых сетей» и шесть единиц спецтехники.

Согласно имеющейся информации, утечка на теплотрассе найдена, подача воды перекрыта. На данный момент осуществляется сброс воды. Для замены поврежденного отрезка уже подготовлен участок трубы.