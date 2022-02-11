До +4 градусов и небольшие осадки ожидают псковичей 11 февраля

11 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время составит -1…+4 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 1...6 градусов мороза, сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В этот день, согласно прогнозу синоптиков, по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня по территории региона пройдут мокрый снег и дождь. В ночное время также прогнозируются небольшие осадки. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове без осадков. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов. В Великих Луках дневная температура составит +1…+3 градуса, ночная – -2…-4 градуса.