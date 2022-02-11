Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +4 градусов и небольшие осадки ожидают псковичей 11 февраля

11 февраля 2022 года, 09:25

11 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время составит -1…+4 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 1...6 градусов мороза, сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +4 градусов и небольшие осадки ожидают псковичей 11 февраля

Фото Андрея Степанова

В этот день, согласно прогнозу синоптиков, по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня по территории региона пройдут мокрый снег и дождь. В ночное время также прогнозируются небольшие осадки. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове без осадков. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов. В Великих Луках дневная температура составит +1…+3 градуса, ночная – -2…-4 градуса.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пять региональных культурных деятелей получили звание «Душа земли Псковской»
Алексей Саенко занял должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова
Репортаж о Псковской области покажут в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым
Ксения Железникова возглавит Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
Псковская спортсменка завоевала серебряную медаль в Первенстве России по лёгкой атлетике
Тариф на посещение муниципальных бань в Пскове увеличится на 30 рублей
Почти 288 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области
Более 700 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
Несколько жилых домов и четыре детских сада остались без горячей воды и отопления на Завеличье в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг