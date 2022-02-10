Александр Кузьмин: Наталья Непряева – невероятной силы спортсменка

Невероятной силы спортсменкой назвал лыжницу Наталью Непряеву псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в выпуске «Олимпийского дайджеста».

Спикер подчеркнул, что наши девушки очень сильные. Все сразу расстраиваются, что наши спортсменки не попали в тройку, но, по словам Александра Кузьмина, на самом деле попасть в десятку на олимпиалде как Юлия Ступак и Татьяна Сорина — это очень хороший результат.

Мастер спорта по биатлону отметил, что есть невероятно сильные спортсменки — норвежка и финки, а «потом остальные».

«И вот сегодня эти «все остальные» показали, что могут дать бой этим спортсменкам. Непряева она очень талантливая лыжница, она проявила в очередной раз свой талант. Она отыграла почти 9 секунд на последнем километре. Она отыграла у таких сильных лыжниц!», – подчеркнул Александр Кузьмин.

10 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошла лыжная гонка классическим стилем на 10 километров среди женщин. Золотую медаль выиграла норвежская лыжница Тереза Йохауг, «серебро» получила финка Кертту Нисканен, «бронзу»— ещё одна финская спортсменка Криста Пярмякоски.

Россиянка Наталья Непряева проиграла в борьбе за третье место 0,1 секунды. Еще три российские спортсменки Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева заняли седьмое, десятое и пятнадцатое место соответственно.