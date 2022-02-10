Гонка «Лыжня России» пройдет в новом формате в Псковской области

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в Псковской области в этом году пройдет в новом формате. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соревнования в регионе пройдут в разные даты во всех муниципалитетах, за исключением Плюсского, Новоржевского и Пыталовского районов. 12-ого февраля запланированы основные старты.

В Пскове соревнования пройдут у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе. Спортсмены стартуют в 12:00.

Забеги пройдут по трем дистанциям: 1,5 км предстоит преодолеть мальчикам и девочкам 2010-го года рождения и моложе, 5 км — юношам и девушкам 2004–2009-го годов рождения. Дистанцая в 10 км предназначена для мужчины и женщины 1983-2003-го годов рождения, 1982 года рождения и старше.

Участвовать в гонке могут все желающие, имеющие соответствующую подготовку. Лицам до 17 лет включительно участие в гонке разрешается только при наличии медзаключения врача о допуске, совершеннолетние граждане допускаются при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, которая будет подтверждать персональную ответственность за свое здоровье.

Также лица от 18 лет и старше должны иметь при себе документ, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавируса или документ о перенесенном заболевании в течение 12 месяцев.

Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно до 11 февраля с 15:00 до 18:00 по адресу: город Псков, улица Воеводы Шуйского, дом №9, МБУ СШОР «Ника».

Телефоны: 66-25-67, 66-52-22, 66-27-24.

В день соревнований можно будет зарегистрироваться уже на месте гонки с 10:00 до 11:00.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер противовирусной безопасности.

40-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» . Организаторами являются Министерство спорта РФ и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.