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Досуг / Погода

До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 февраля

10 февраля 2022 года, 09:23

10 февраля по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от -1 до +4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 февраля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозу синоптиков, 10 февраля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. По территории Псковской области в этот день пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +2…+3 градуса. Ночью похолодает до -1…+1 градуса.

В Великих Луках ожидается небольшой снег. Дневная температура составит +1…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до отметки 0…+1 градус.

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