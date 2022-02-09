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Происшествия

Псковские полицейские проводят проверку по факту поврежденных елочных игрушках в Финском парке

9 февраля 2022 года, 15:13

Псковские полицейские проводят проверку по факту повреждения елочных игрушек в Финском парке. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковские полицейские проводят проверку по факту поврежденных елочных игрушках в Финском парке

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Глава администрации города Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в парке на катке разбили все елочные украшений. По его словам, злоумышленник воспользовался непогодой, из-за которой временно закрыли каток.

«Насколько нужно не любить свой город, не уважать труд других людей, не ценить то, что делается ради блага всех псковичей, чтобы творить такое?! Слов нет», – высказался Борис Елкин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил надежду, что правонарушители будут найдены.  «Что ж, одних хулиганов в прошлом году уже поймали. Надеюсь, и в этот раз все причастные быстро дождутся своей «минуты славы»», - подчеркнул он.

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