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Досуг / Погода

Без осадков и до +4 градусов ожидаются в Псковской области 9 февраля

9 февраля 2022 года, 09:24

9 февраля в муниципалитетах Псковской области существенных осадков не прогнозируется, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Без осадков и до +4 градусов ожидаются в Псковской области 9 февраля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозам синоптиков, в Псковской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода. В ночное время по территории региона пройдет небольшой снег. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений умеренный.

Дневная температура в Псковской области составит 0…+4 градуса.

В Пскове днем воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ночная температура составит 0…+2 градуса. В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +2…+4 градуса. Ночью похолодает до 0…+2 градусов.

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